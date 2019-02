Sanremo 2019, le anticipazioni della serata finale

Grandi sorprese per la serata finale del 69° Festival di Sanremo. Questa sera si esibiranno tutti e 24 i cantanti in gara e verrà decretato il vincitore. A termine delle esibizioni verranno assegnati i premi speciali: il Premio della critica “Mia Martini”, il Premio Lunezia per il Miglior Testo dato dalla Giuria degli Esperti, il Premio “Sergio Endrigo” per la Migliore Interpretazione e il “Premio “Enzo Bigazzi” per la Migliore Composizione Musicale consegnato dall’orchestra del Festival.

Nel corso della quarta serata è stato assegnato il premio al miglior duetto a Motta con Nada.

Il vincitore verrà decretato attraverso il voto del pubblico che inciderà per il 50%, il voto della sala stampa che inciderà per il 30% e il voto della giuria d’onore che inciderà per il restante 20%.

Gli ospiti a salire sul palco dell’Ariston saranno Eros Ramazzotti e Luis Fonsi, Elisa e Antonella Clerici.

La scaletta in ordine d’uscita: