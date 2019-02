Virginia Raffaele si conferma un’artista poliedrica. A sorpresa è salita sul palco esibendosi con le sue imitazioni più riuscite.

Un medley che ha mixato le voci in ordine di Malika Ayane in”Come foglie”, Patty Pravo con “E dimmi che non vuoi morire”, Giusy Ferreri con “Amore e capoeira”, Fiorella Mannoia con “Che sia benedetta” e infine il suo cavallo di battaglia Ornella Vanoni in “Domani è un altro giorno”.