Palermo, anziano escursionista soccorso a monte Pellegrino

Un anziano di 87 anni, G.B., è stato tratto in salvo dal soccorso alpino e dal quarto reparto volo della polizia a monte Pellegrino a Palermo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 12 in località Gorgo rosso quando l’uomo, in escursione con un gruppo del Cai, è scivolato battendo violentemente la testa ferendosi al naso e alla fronte. Del gruppo faceva parte anche un volontario della stazione Palermo-Madonie del Sass che ha avvertito la squadra di reperibilità e prestato le prime cure al ferito.

Anziano soccorso a monte Pellegrino

Il ferito è stato poi imbracato con il “triangolo di evacuazione” e recuperato dall’elicottero della Ps insieme ai soccorritori. È stato poi trasportato all’aeroporto di Boccadifalco dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118.

“La rapidità dell’intervento, risolto in meno di due ore dall’incidente, prova quanto sia importante ed efficace che i nostri tecnici abbiano la possibilità di essere trasportati in elicottero sul luogo dell’intervento, in genere su terreno impervio e difficile da raggiungere” sottolinea Leonardo La Pica, capo della X delegazione Sass, che mette in risalto “la validità della collaborazione con il reparto volo della polizia”.