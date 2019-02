Gossip, finito il matrimonio tra Melissa Satta e Boateng

“Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora una donna sposata”. Così aveva fatto sapere Melissa Satta per allontanare i dubbi sul suo matrimonio con Boateng. Ma adesso la fede non compare più in nessuna foto postata su Instagram dall’ex velina.

Tra Melissa Satta e Boateng è davvero finita?

A farlo notare Spysee.it che, spulciando le storie e le foto pubblicate su Instagram di Melissa Satta, ha notato l’assenza dell’anello. Il sito di gossip ha cercato anche di contattare Melissa Satta per un commento che non è però arrivato. Ma non è giunta nemmeno alcuna smentita, comportamento che lascerebbe davvero presagire la fine del matrimonio con Kevin Boateng.

La notizia circola già tempo e si attendeva soltanto una comunicazione ufficiale o, come in un questo caso, un gesto così eclatante o almeno sospetto. I due infatti hanno trascorso il Capodanno separati e qualche giorno fa il calciatore si è trasferito in Spagna dopo aver accettato di vestire la maglia del Barcellona. Una scelta curiosa su cui potrebbe avere influito la sua situazione sentimentale.

