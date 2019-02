Dodici persone sono state arrestate dai carabinieri di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, accusate di traffico di stupefacenti anche attraverso l’impiego di minorenni.

Molti bambini, al di sotto dei 14 anni di età, erano coinvolti nel traffico di cocaina. I minori, infatti, avevano il compito di nascondere la droga e consegnarla ai clienti. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea.

Napoli, usavano bambini per il traffico di cocaina: 12 arresti

La scoperta è avvenuta durante le indagini dei carabinieri per la morte di Mario Bottari, ucciso nel 2014 durante una tentata rapina a Portici. Durante le investigazioni si è giunti all’identificazione di un certo ‘Giovanni G.’, di 39 anni, indicato in una conversazione intercettata a carico di un altro pregiudicato come autore della tentata rapina poi sfociata nell’omicidio di Bottari.

L’identificazione di Giovanni G. non ha fornito elementi utili all’individuazione dell’assassino di Bottari, però ha permesso di far luce su un traffico di stupefacenti nel quartiere Ponticelli, organizzata dallo stesso 39enne insieme alla sua convivente.