Anna Tatangelo a Verissimo: “Io e Gigi abbiamo superato la crisi”

Anna Tatangelo parla per la prima volta della crisi con Gigi D’Alessio. Ospite sabato 16 febbraio a “Verissimo” su Canale 5, la cantante, reduce da Sanremo 2019, ha rivelato a Silvia Toffanin i dettagli del momento buio vissuto nella loro relazione.

La crisi tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

“E’ stato costruttivo stare da sola – ha detto -, sicuramente non semplice all’inizio, ma lo consiglio a tutti”. E poi ha raccontato: “Gigi è una persona intelligente e mi ha capita. Abbiamo superato anche questo. Adesso sono serena. Ora bisogna dedicarsi di più, perché dopo 14 anni è facile darsi per scontati e le buone intenzioni ci sono”.

Ai microfoni di Verissimo ha inoltre spiegato cosa è accaduto. “Io sono uscita da casa di papà per entrare direttamente in quella di Gigi, ho saltato la fase vado a viver da sola o con le mie amiche. Ora mi sono trovata a vivere da sola con mio figlio. Per lui – ha continuato – mi sono dovuta mostrare forte, sempre di buon umore e mi sono tenuta la tristezza per la sera, sul cuscino”.

Anna Tatangelo al Festival di Sanremo

Alla padrona di casa Silvia Toffanin, che le ha chiesto se Gigi D’Alessio l’abbia stupita con una sorpresa romantica per San Valentino, la cantante ha poi risposto: “Sì, mi ha lasciato una rosa rossa sul letto”. A proposito del Festival ha confessato: “Finalmente in questo Sanremo si è parlato di me come artista e non per altro”.

Foto da Facebook