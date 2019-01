Gossip, Anna Tatangelo: “Io e Gigi due persone nuove”

Anna Tangelo e Gigi D’Alessio stanno attraversando una nuova fase del loro rapporto. In un’intervista al settimanale Chi, la cantante, alla vigilia della partecipazione al Festival di Sanremo 2019, è tornata a parlare anche del suo rapporto con Gigi D’Alessio.

Dopo una crisi passeggera che li aveva visti allontanarsi per qualche tempo, i due hanno deciso di riprovarci guardando anche a un futuro all’altare. “Sì, mi sposerò. Ma non ancora. Quando sarà lo dirò”, ha rivelato Gigi D’Alessio sul palco del Wind Summer Festival.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio al di là della crisi

Sul palco dell’Ariston Anna Tatangelo porterà “Le nostre anime di notte”, un brano singolare, e molto personale, che parla proprio di una crisi amorosa datata al 2017.

“Sono in una fase successiva rispetto alla canzone – ha spiegato Anna Tatangelo -, oggi io e Gigi siamo due persone diverse e consapevoli. È come se ci fossimo conosciuti e riconosciuti per la seconda volta”.

La coppia è più innamorata di prima con un rapporto ancora più solido che è riuscito a superare il momento più critico della rottura. “Ci vuole buona volontà per capire se c’è qualcosa di bello da salvare nel rapporto – ha detto la cantante-. I buoni presupposti ci devono essere sempre. Sono cambiata io, è cambiato lui. C’è stata una mediazione per ricominciare e anche un cambio di prospettiva. Ho passato 32 anni a pensare al domani senza godere il momento. Oggi – ha concluso -prendo la vita come viene”.