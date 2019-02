Le condizioni di Umberto Bossi migliorano: si è svegliato. Lo hanno detto i medici dell’ospedale Circolo di Varese, dove Bossi è ricoverato da giovedì sera a causa di una ‘crisi convulsiva’ avuta a casa sua a Gemonio.

Umberto Bossi ricoverato, i medici: “Ha ripreso conoscenza”

Il fondatore della Lega era in rianimazione dopo aver battuto la testa in seguito ad un malore la scorsa settimana.

“Umberto Bossi sta manifestando continui e costanti segni di miglioramento – ha dichiarato il direttore dell’ospedale – in particolare da ieri ha ripreso coscienza”. In giornata saranno condotti “ulteriori approfondimenti diagnostici” ma al momento “la prognosi rimane riservata“.

Già il 15 febbraio, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana aveva annunciato un miglioramento delle condizioni di Umberto Bossi. “Posso dire che dalle ultime notizie sta meglio – aveva detto Fontana rispondendo ad una domanda sulle condizioni di salute del fondatore della Lega -, sicuramente si è scongiurato quello che ieri si temeva, cioè che potesse essere un’emorragia cerebrale. Non c’è stato nessun tipo di danno neurologico“.