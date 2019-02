Mauro Icardi, compleanno con Wanda sul lago di Como

Compleanno in famiglia per Mauro Icardi. Il bomber dell’Inter ha festeggiato i suoi 26 anni insieme alla moglie Wanda Nara e ai cinque figli nella loro villa a Brienno, sul lago di Como. Ad attenderlo una festa a sorpresa organizzata per il papà allo scoccare della mezzanotte e documentata solo da uno scatto con dedica e le Instagram stories di Wanda.

Felice compleanno amore mio. Nessuno può immaginare l’essere umano che tu sei, perché nessuno è come te. Grazie per averci dato una famiglia bellissima e grazie per avermi dato il coraggio e il rispetto che ogni donna merita. Ci dai orgoglio e come dico sempre sei un grande esempio di uomo, padre e marito. Possa Dio continuare a realizzare tutti i tuoi sogni. Perché sai che siamo e saremo sempre con te, accompagnandoti ad ogni passo. La tua famiglia ti ama.

Foto da Instagram