Si arricchisce di un nuovo capitolo il caso legato al rinnovo di Mauro Icardi con l’Inter. Nella tarda mattinata, con un tweet lapidario, la società nerazzurra ha annunciato il passaggio della fascia da capitano al braccio di Samir Handanovic.

Il Club comunica che il nuovo capitano della squadra è Samir #Handanovic#FCIM — Inter (@Inter) 13 febbraio 2019

Mauro Icardi non viene mai nominato, ma è chiaro che il messaggio sia rivolto al centravanti argentino, al centro, insieme alla moglie-agente Wanda Nara e alla dirigenza nerazzurra, di un lungo valzer per il rinnovo che ha destabilizzato, per voce del tecnico Spalletti, il suo rendimento.

Un’ulteriore grana, dunque, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Rapid Vienna, per la quale Icardi non dovrebbe essere convocato.