Milano Fashion Week, Gucci torna in passerella in maschera [FOTO]

Tra le sfilate più attese alla Milano Fashion Week 2019 sicuramente c’è quella di Gucci che rappresenta il suo ritorno in passerella dopo l’appuntamento a Parigi. I riflettori si spostano sulla moda milanese dove le creazioni Alessandro Michele hanno aperto il folto calendario provocando e innovando.

Tra gli allievi del compianto “Imperatore della Moda” Karl Lagerfeld, il direttore creativo di Gucci fa sfilare moda maschile e femminile con maschere in cuoio interrogandosi su realtà e finzione, sull’essere e l’apparire in una società che fa della mutevolezza il suo fulcro. Maschere inespressive, ermafrodite, inquietanti coprono il volto di modelli e modelle.

A spiked mask and a printed blouse with lace inserts and collar from #GucciFW19 by #AlessandroMichele. #AlessandroMichele #mfw pic.twitter.com/UF6eANyOAr

