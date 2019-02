Oscar 2019, 11 “talenti unici” presentano le nomination come Miglior Film

Saranno 11 i “talenti unici” che saliranno sul palco del Dolby Theatre per presentare i candidati come Miglior Film agli Oscar 2019. Questa la decisione dell’Academy in previsione della cerimonia di domenica 24. Si tratta di personalità legate in qualche modo alle pellicole nominate.

Nomination Miglior Film

“Black Panther” “Bohemian Rhapsody” “La favorita” “Green Book” “BlaKkKlansman” “Roma” “A Star Is Born” “Vice”

I “talenti unici” per le nomination a Miglior Film

Questi speciali presentatori non provengono solo dal mondo del cinema ma anche dallo sport, come Serena Williams, e dalla politica. Tra gli altri ci sarà Barbra Streisand che molto probabilmente annuncerà la nomination di “A Star is Born”, reboot dell’originale del 1976 di cui fu la protagonista.

Alla premiazione parteciperanno anche Mike Myers e Dana Carvey con ogni probabilità per “Bohemian Rhapsody”, Diego Luna presenterà invece “Roma”, mentre il politico John Lewis potrebbe essere presente per “Vice”.

Tutti i nomi:

Chef José Andrés

Dana Carvey

Queen Latifah

John Lewis

Diego Luna

Tom Morello

Mike Myers

Trevor Noah

Amandla Stenberg

Barbra Streisand

Serena Williams