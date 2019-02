Al Bano e Romina nuovamente nonni, fiocco rosa per Cristel Carrisi

Al Bano e Romina si preparano a diventare di nuovo nonni. E’ incinta di 3 mesi figlia Cristel Carrisi che darà alla luce la sua bambina ad agosto 2019. Si tratta della seconda gravidanza a distanza di nove mesi dalla prima. Il primogenito Kai è nato infatti a maggio 2018.

A dare l’annuncio la stessa Cristel sulle pagine di Gente. “Nascerà ad agosto, quando il suo fratellino Kai avrà quindici mesi. I miei genitori sono felicissimi, hanno sempre detto che volevano tanti nipotini. Io e mio marito Davor non ci fermeremo qui: sogniamo una famiglia molto numerosa”.

Davor Luksic è il marito di Cristel, imprenditore di origini cilene-croate conosciuto dalla figlia di Al Bano e Romina a New York. I due sono convolati a nozze il 3 settembre del 2016. Con loro a Lecce, nella chiesa barocca di San Matteo, arrivarono 200 invitati tranne Loredana Lecciso che non fu inserita in lista.

Foto da Instagram