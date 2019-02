Maltempo, vento e neve nel weekend anche in pianura al centro-sud

Fine settimana freddo e imbiancato su tutto il centro-sud. Un’ondata di freddo porterà neve soprattutto sul versante adriatico, anche in pianura. Dalla prossima settimana le temperature tornano a risalire.

Gelo breve ma intenso

La breve ma intensa ondata di freddo arriva dalla Russia dopo aver investito i Balcani interesserà. In Italia sono attesi venti anche forti di grecale, che soffieranno a partire dall’Adriatico con raffiche di oltre 70-80km orari al Centronord e anche oltre 100-120km orari al Sud, determinando un tracollo delle temperature.

Tra le zone interessate si segnalano Potenza, Campobasso, Roccaraso. Neve anche sulle Murge da Alberobello a Martina Franca. Fiocchi anche in città come Sulmona, Vasto, Chieti, Termoli, Bari, Foggia, Matera, Cosenza, Avellino. In Sicilia attesa la neve a Enna, Caltanissetta, Ragusa e a tratti misti a pioggia anche a Taormina e Palermo.

La prossima settimana l’anticiclone riporterà stabilità ovunque: le temperature torneranno così a salire sensibilmente, in particolare al Nord e Toscana dove addirittura si potranno superare i 20°C.