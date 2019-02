Milano Fashion Week, il video-tributo di Fendi a Karl Lagerfeld

In passerella l’ultima collezione Fendi firmata da Karl Lagerfeld. Una storia d’amore e di intenti lunga 54 anni nel corso dei quali la maison romana si è evoluta sotto la guida del Kaiser della moda internazionale. Era il 1965 quando Lagerfeld, dopo l’incontro con Paola, Anna, Franca, Carla e Alda Fendi, entrò a far parte della famiglia Fendi.

Il video-tributo di Fendi a Karl Lagerfeld

Modelle, tra cui anche le sorelle Hadid, e pubblico in lacrime per il video-tributo di Loic Prigent proiettato in fondo alla passerella a fine della sfilata alla Milano Fashion Week 2019. Karl Lagerfeld racconta in francese l’inizio della sua collaborazione con Fendi quando “Avevo un capello di Cerruti, degli occhiali scuri e i capelli lunghi. Una cravatta lavallière, una giacca Norfolk, pantaloni alla francese, stivali e una borsa. Era il 1965”.

La collezione A/I 2020 di Fendi

La collezione autunno/inverno 2020 di Fendi, presentata alla Milano Fashion Week, porta chiaramente la firma di Karl Lagerfeld. Una palette mista, quella scelta dal Kaiser, che oscilla tra le nuance neutre dell’avorio e del tabacco ai colori esplosivo del giallo e del rosa shocking. E’ chic e sicura di sé la donna immaginata da Fendi per la prossima stagione fredda, che sceglie pantaloni palazzo, capispalla dal taglio maschile e strutturato ma anche impalpabili gonne plissè e trasparenze sulle maniche di camicie con l’immancabile collo rialzato “alla Lagerfeld”.





















Foto da Twitter Fendi