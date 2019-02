Un vero “omaggio a Palermo” una ricetta che parlerà siciliano, quella che lo chef Pasquale Caliri, del Marina del Nettuno di Messina, presenterà ad Expocook. L’appuntamento è per mercoledì prossimo alle ore 16,15 allo stand Elettrolux presso la Fiera Del Mediterraneo di Palermo.

Chef Pasquale Caliri ad Expocook con una ricetta che parlerà siciliano

“Proporremo un piatto che prende origini dalla storia culinaria del capoluogo siciliano dallo street food in particolare e lo tradurremo in un piatto di alta cucina – racconta lo chef – la cucina moderna così aperta ad influssi che vengono spesso da altre parti del pianeta non deve dimenticare di mescolarsi e contaminarsi con identità dei territori vicini, in questo senso ci piace “parlare in siciliano” nelle nostre proposte. Utilizzeremo ingredienti poveri – continua lo chef – provenienti dalla cultura popolare, e utilizzeremo tecniche di avanguardia per tradurli in cucina contemporanea”.

Expocook è la più grande fiera di settore del Sud Italia, giunta alla sua terza edizione, in cui la ristorazione, le sue novità ed il business to business tra aziende e professionisti del settore sono i protagonisti indiscussi.

Quattro giorni intensi, dal 26 FEBBRAIO all’1 MARZO 2019, presso la Fiera del Mediterraneo di Palermo, all’insegna delle eccellenze enogastronomiche, ma anche della ristorazione, delle attrezzature professionali, dell’hotellerie e complements che trascorreranno tra degustazioni, assaggi, talk e cooking show rivolti non solo agli addetti ai lavori e ad operatori del settore, ma anche al pubblico di appassionati sempre più nutrito. Quattro padiglioni e oltre 20.000 mq di spazi espositivi con la presenza di aziende vinicole e di birrifici artigianali con un intero padiglione dedicato alla nuova “Wine to Beer Experience”.

Tanti i momenti dedicati alla conoscenza delle materie prime e alle metodologie di cottura tra cooking show, master class, tavole rotonde, dibattiti e interventi dei professionisti del settore tra chef, pizzaioli, barman campioni di mixology, campioni di latte art, caffetteria, mastri pasticceri e gelatai.