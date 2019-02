Lady Gaga strega gli Oscar, ma non il cuore di Bradley Cooper

Lady Gaga, la notte degli Oscar 2019, ha dominato da sola il red carpet, vinto un Oscar e regalato il momento più commovente insieme all’attore Bradley Cooper. Ma gli sguardi che ha rivolto all’attore di Filadelfia hanno fatto nascere qualche dubbio: non possono solo essere questione di interpretazione. Infatti, sembra ci sia dietro qualcosa di più. È opinione comune che Gaga abbia un debole per l’attore e regista fidanzato con la modella Irina Shayk, madre della loro unica figlia.

Come se non bastasse, ha indirizzato lo sguardo altrove nella platea quando lui si è avvicinato a baciare la fidanzata. Per quanto riguarda i sentimenti di lui, infatti, sono difficili da immaginare. Sebbene l’attore sia stato molto vicino alla cantante, c’è chi dice che dopo la canzone lui abbia subito cercato gli occhi di Irina. Poi c’è il bacio sopracitato. Fatto sta che il pubblico si è diviso in chi crede nella favola e chi invece preferisce la bella di turno.

Comunque sia Lady Gaga ha dato prova di avere una tempra superiore a queste cose. Con due matrimoni mandati all’aria, Stefani Joanne Angelina Germanotta, ha fatto sua questa serata piena di emozioni.