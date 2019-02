Oscar 2019, “Green Book” è il miglior film. Ecco tutti i premi

Finale a sorpresa nella notte degli Oscar 2019. Ad aggiudicarsi l’ambita statuetta come “miglior film” è “Green Book” di Peter Farrelly. “Miglior regia” ad Alfonso Cuaron per “Roma”. Migliori attori protagonisti Ramy Malek per per “Bohemian Rhapsody”, e Olivia Colman per “La Favorita”. Lady Gaga ha vinto l’Oscar per la miglior canzone, con “Shallow”.

Una commedia che racconta una storia di amore e amicizia, nell’America razzista degli anni Sessanta, tra il musicista Don Shirley e il suo autista. Green Book si è aggiudicato l’Oscar come miglior film sbaragliando la concorrenza alla 91ma edizione degli Academy Awards, la prima a Los Angeles senza conduttori. La pellicola non era tra le favorite ma era in sintonia con le tematiche di inclusione e integrazione che hanno dominato durante l’intera cerimonia degli Oscar 2019. Il film ha vinto anche la statuetta per il miglior attore non protagonista andata a Mahershala Ali.

Il premio per la miglior regia va ad Alfonso Cuaron per la sua “Roma”. “Un film che parla di una donna indigena, una dei milioni di collaboratrici domestiche che non hanno diritti”, ha detto Cuaron dopo aver ringraziato tutti coloro che hanno collaborato al film. Oltre che per la regia, “Roma” viene premiato anche miglior film straniero e miglior fotografia.

Sono state quattro le statuette vinte da “Bohemian Rhapsody“. Il film sulla storia dei Queen – che si sono esibiti in apertura di serata -, oltre all’Oscar per il miglior attore protagonista, andato a Ramy Malek, ha vinto anche quelli per il miglior montaggio, per il miglior sonoro e per il miglior montaggio sonoro.

“La favorita” invece, rispetto alle dieci nomination, ottiene soltanto il premio per la migliore attrice protagonista. Soddisfatto invece Spike Lee che finalmente, dopo quello alla carriera, ottiene il suo primo Oscar competitivo per la sceneggiatura di “BlacKkKlansman“. Il regista è stato anche protagonista di un appassionato discorso dai toni politici. “Le elezioni 2020 sono dietro l’angolo, ricordiamocelo, possiamo fare una scelta di amore e non di odio” ha detto.

Ecco tutti i premi della cerimonia degli Oscar 2019, svolta a Los Angeles

Miglior film ‘Green Book’ di Peter Farrely.

Miglior regia ad Alfonso Cuarón per Roma

Miglior attore protagonista a Rami Malek in ‘Bohemian Rhapsody’

Miglior attrice protagonista a Olivia Colman in ‘La Favorita’

Miglior attrice non protagonista Regina King in ‘Se la strada potesse parlare’

Miglior attore non protagonista a Mahershala Ali in ‘Green Book’

Miglior film straniero ‘Roma’ di Alfonso Cuarón

Miglior sceneggiatura non originale a Spike Lee, Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott per ‘BlaKkKlansman’

Miglior sceneggiatura originale a Nick Vallelonga, Brian Currie e Peter Farrelly per il film ‘Green Book’

Miglior cortometraggio d’animazione a ‘Bao’ di Domee Shi e Becky Neiman-Cobb

Miglior cortometraggio a ‘Skin’ di Guy Nattiv e Jaime Ray Newman

Miglior cortometraggio documentario a ‘Period. End of sentence’ di Rayka Zehtabchi e Melissa Berton

Miglior documentario a Elizabeth Chai Vesarhelyi e Jimmy Chin per ‘Free Solo’

Miglior trucco e acconciatura a Greg Cannon, Kate Biscoe e Paricia Dahaney-Le May per il film ‘Vice – L’uomo nell’ombra’

Miglior costume: a Ruth E. Carter per il film ‘Black Panther’

Miglior montaggio sonoro: a John Warhurst e Nina Hartstone per il film ‘Bohemian Rhapsody’

Miglior sonoro a Paul Massey, Tim Cavagin e John Casali per il film ‘Bohemian Rhapsody’

Migliori effetti speciali a ‘First Il Primo Uomo’

Miglior colonna sonora a Ludwing Goransson per il film ‘Black Panther’

Miglior canzone a ‘Shallow’ di Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt per il film ‘A Star Is Born’

Miglior montaggio a John Ottman per il film ‘Bohemian Rhapsody’

Miglior scenografia a Hannah Beachler e Bay Hard per il film ‘Black Panther’

Miglior fotografia ad Alfonso Cuarón per ‘Roma’

Miglior film d’animazione a ‘Spiderman: un nuovo universo’.