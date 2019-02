Il M5S attacca il Parlamento siciliano: “Costa 1.000 euro al minuto”

Il Movimento 5 Stelle si scaglia contro il Parlamento siciliano. I deputati dell’Isola lavorano soltanto 7 giorni al mese e costano 1000 euro al minuto. Lo rivela un dossier del gruppo sull’attività dell’Ars nel 2018 in rapporto alle ore lavorate in Aula.

Tra le 246 ore e 33 minuti lavorate in aula e i 15 milioni di euro pagati per le indennità dei parlamentati siciliani, i conti rivelano un trend eccessivamente costoso. Secondo il dossier del M5S, i deputati dell’Ars hanno lavorato 7,52 giorni al mese, per un totale di 87 giorni nel corso dell’intero anno. Il record negativo è stato registrato a maggio con appena 4 ore e 34 minuti di lavoro.