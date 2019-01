La manovra finanziaria in commissione di Bilancio dell’Ars è stata approvata nella notte a Palermo. I documenti sono passati a maggioranza, con il voto contrario delle opposizioni.

Nella dichiarazione di voto, il Partito Democratico ha definito la manovra “di lacrime e sangue per la Sicilia“. Alla luce dei tagli dopo l’incontro di ieri sera, la manovra si assesta sui 250 milioni per il 2019.

Sicilia, la Commissione di Bilancio dell’Ars approva la manovra finanziaria

“Approvati dalla CommissioneBilancio il ddl bilancio ed il ddl Stabilità, una manovra finanziaria difficile sulla quale pesa il ripianamento di un enorme disavanzo che viene dalla precedente gestione, ma che contiene disposizioni innovative. Andiamo avanti pronti per l’approvazione in Parlamento entro gennaio”. Così, sui social il vicepresidente della Regione siciliana Gaetano Armao.

La seconda commissione di Bilancio ha dato il via libera, stamattina, agli articoli 2 e 4. Approvata quindi la destinazione degli 80 milioni di euro del fondo di rotazione dell’Irfis al credito agevolato per le imprese di qualunque settore economico che operano n Sicilia.

Al momento non sono stati presi in considerazione gli articoli 1 e 3, rispettivamente sulle agevolazioni per persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Sicilia e sugli interventi finanziari per Consorzi comunali e Città metropolitane.

Nella giornata di oggi si riunirà la conferenza dei capigruppo, dopodiché il testo passerà in aula per l’esame. L’esercizio provvisorio scade il 31 gennaio.