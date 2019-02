Regionali Sardegna, Di Maio: “Non penso al terzo mandato”

Le elezioni amministrative non avranno alcun impatto sul governo e sulla vita interna del Movimento“. All’indomani del voto in Sardegna il capo politico del M5S Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera, puntualizza: ‘Il ruolo del capo politico si ridiscute tra 4 anni‘. “Quelle due persone su 330 che hanno parlato contro di me non hanno il problema di essere rieletti in Parlamento. Sono concentrato – ha puntualizzato – per creare i presupposti perché l’Italia possa crescere in tutti i settori nei prossimi 4 anni. Non sto pensando al mio terzo mandato“.

“Non mi arrendo”

“Le elezioni amministrative – puntualizza subito – non avranno alcun impatto sul governo e sulla vita interna del Movimento”. “Non mi arrendo – ha detto ancora – all’idea che si paragoni il risultato delle politiche con quello delle amministrative, non ci arrenderemo mai come movimento su questo”. “Il centrosinistra – ha puntualizzato – dal 2013 si illude di poter rubare voti al M5S alle amministrative come al mercato delle vacche. Ma i voti sono dei cittadini”.

Riguardo alla polemica sollevata dopo le parole del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, sulla Tav e il lavoro del Movimento, Di Maio attacca: “Vanno bene le opinioni personali, ma il faro è il contratto e si fa quello che c’è scritto. Le elezioni ci saranno nel 2023”.

Il leader del M5S non si lascia spaventare dagli attacchi: “Quelle due persone su 330 che hanno parlato contro di me non hanno il problema di essere rieletti in Parlamento”, ha detto.

Doppio mandato

Secondo Di Maio, ricoprire il ruolo di consigliere comunale non è un privilegio. “Oggi un nostro eletto in un comune è presidio di legalità e lotta contro i privilegi e contro la gestione disinvolta dei comuni.” L’idea è discutere nuove regole, come ad esempio non far valere il secondo mandato, in modo che non si sovrapponga la candidatura al Parlamento e al consiglio regionale.

Legittima difesa

Nessun cambiamento al cronoprogramma delle leggi : “E’ una fake news che avrei chiesto di rimandare la legittima difesa” ha incalzato Di Maio

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte presiederà nel primo pomeriggio a Palazzo Chigi un vertice di governo con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell’Economia Giovanni Tria. Lo confermano fonti di governo, secondo le quali la riunione servirà a fare il punto sui diversi dossier sul tavolo del governo.