Torino, un’intera famiglia di ladri d’appartamento: arrestati marito, moglie e genero

I carabinieri di Torino hanno individuato un’intera famiglia di etnia sinti dedita ai furti in appartamento e alla ricettazione. Marito, moglie e genero sono stati arrestati, mentre per le tre figlie è scattata la denuncia. Inoltre i militari hanno sequestrato 220 mazzi di chiavi, telecomandi elettrici per aprire cancelli, disturbatori di frequenze, chiavi passe-partout, targhe false e refurtiva per oltre 40mila euro.

I malviventi agivano mentre le vittime erano impegnate a fare la spesa. Genero e suocero rubavano le chiavi di casa lasciate nelle auto in sosta all’interno dei parcheggi dei supermercati e tramite il libretto di circolazione risalivano all’indirizzo dell’appartamento. Acquisiti il materiale e le informazioni necessari, svaligiavano gli appartamenti insieme ai parenti.

Genero e suocero sono stati colti in flagrante e arrestati mentre rovistavano all’interno di una macchina. Un’intera famiglia dedita a furti d’appartamento e ricettazione. Secondo gli investigatori, gli indagati sono sospettati, a vario titolo, di aver realizzato centinaia di furti a Torino e provincia. Le indagini dei carabinieri proseguono alla ricerca di possibili complici.

I carabinieri hanno sequestrato 220 mazzi di chiavi, telecomandi elettrici per aprire cancelli, disturbatori di frequenze, chiavi passe-partout, targhe false, duecento capi di abbigliamento, orologi di lusso e refurtiva per oltre 40mila euro. Inoltre, durante la perquisizione, è stato scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica.