Linosa senza benzina da 2 mesi, gli abitanti consegnano le tessere elettorali

L’isola di Linosa, in provincia di Agrigento, è senza benzina da Natale, così gli abitanti hanno consegnato al Comune le loro tessere elettorali per protesta.

L’unico distributore dell’isola è stato chiuso perché i vigili del fuoco non gli hanno rinnovato la concessione. Sul caso è intervenuto il sindaco di Lampedusa e Linosa, Totò Martello. “La questione – spiega il sindaco – è legata alla targhetta posta sul gasometro, dov’è riportato il numero di matricola, che col tempo si è ossidata ed è diventata illeggibile. Il gestore ha chiesto alla propria compagnia una nuova pompa, che però non è ancora arrivata. Nel frattempo si poteva rimediare con una breve proroga, ma non è stato così”.

Gli abitanti, 450 in tutto, ci cui circa 350 iscritti alle liste elettorali, si sono uniti in un atto di protesta e hanno consegnato al Comune le loro tessere elettorali.

La Regione Sicilia, che si era interessata alla questione, per superare il problema aveva autorizzato i residenti a recarsi gratuitamente con i loro mezzi a Lampedusa, sul traghetto di linea, per fare il pieno. “Ma gli otto giorni a disposizione sono scaduti – dice il sindaco – senza che nessuno usufruisse dell’offerta”.