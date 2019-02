La spiaggia più bella d’Italia è quella dei Conigli di Lampedusa. Lo ha deciso il TripAdvisor Travelers’ Choice Beaches Awards 2019. L’Isola si aggiudica anche il secondo posto nella Top 10 Europa e il settimo nella Top 10 mondiale.

TripAdvisor, la spiaggia dei Conigli di Lampedusa è la più bella d’Italia

Una rimonta sorprendente quella dell’Isola dei Conigli nella classifica internazionale delle spiagge più belle secondo TripAdivisor. La località passa infatti dalla settima alla seconda posizione nella Top 10 europea e si piazza al settimo posto in quella mondiale.

Non solo Lampedusa tra le spiagge più belle. La Sicilia è ancora protagonista della classifica di TripAdvisor con la spiaggia di Calarossa, a Favignana, che si aggiudica il nono posto tra le 10 migliori località d’Europa e il secondo posto nella classifica nazionale.

Riconoscimenti anche per cinque litorali sardi: le due celebri spiagge di Baunei, Cala Mariolu e Cala Goloritze, si collocano in quarta e sesta posizione, seguono Cala Coticcio a La Maddalena (7), Cala Sinzias a Castiadas (8) e Su Giudeu a Domus de Maria (9). Premiate infine anche la Spiaggia di Tropea a Tropea (3), la Baia del Silenzio a Sestri Levante (5) e la spiaggia della Marinella a Palinuro che si colloca in decima posizione.