È di almeno sette morti il bilancio del crollo di una miniera d’oro, senza licenza, nel nord dell’isola di Sulawesi, in Indonesia. Lo smottamento è avvenuto martedì sera.

Indonesia, crolla una miniera d’oro: almeno 7 morti

Si calcola che almeno una trentina di minatori siano ancora intrappolati sotto alle macerie. Continua. quindi, la corsa contro il tempo da parte dei soccorritori. Tra i superstiti sepolti dopo il crollo della miniera, 25 sono già stati estratti vivi dai soccorritori.

La zona dell’Indonesia in cui è avvenuto il crollo della miniera è molto povera, pertanto centinaia di uomini si sono improvvisati cercatori d’oro nella speranza di migliorare le loro condizioni economiche. In Asia, così come in Africa, è un fenomeno in crescita ed espone i minatori a pericoli che vanno dai crolli improvvisi alla contaminazione da mercurio utilizzato nella lavorazione dell’oro, senza protezioni sufficienti.