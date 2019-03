Matrimonio Pamela Prati, tutti i dettagli del party fiabesco

Un party fiabesco per il matrimonio di Pamela Prati. La showgirl procede alla velocità della luce nei preparativi delle nozze che verranno celebrate a Roma a fine marzo, grazie anche all’aiuto delle sue fedelissime amiche e colleghe della sua agenzia Aicos Management. La Prati ha svelato in anteprima a Gente tutti i dettagli della festa che ogni sposa desidera.

“Sarò circondata da fiori in tinta, dal calore di amici e parenti. Accanto a me avrò Eliana e Pamela, le mie amiche del cuore, anzi, due sorelle, che mi stanno aiutando ad organizzare le nozze”, ha raccontato emozionata. E per il banchetto? “Per il cibo abbiamo scelto di affidarci ad una nostra amica chef. Marco ( suo il futuro marito) si è assicurato di abbondare con i dolci: confetti, fontane di cioccolato, vorrebbe qualcosa di fiabesco”.

Gli invitati del party di matrimonio di Pamela Prati

Sarà una cerimonia tradizionale e dopo “faremo una cena, i fuochi d’artificio e il giorno dopo un pranzo”, ha svelato Pamela Prati che attorno a lei e a Marco ha voluto un ristretto numero di amici. “Saremo un centinaio – ha raccontato – e tra i vip ho invitato Simona Ventura, i miei amici de Il Bagaglino, Mara Venier, giusto per fare qualche nome… Ci sarà musica dal vivo con violini, arpe e un coro gospel”.

Ma il vero colpo di scena sarà proprio il futuro marito di Pamela. Marco Caltagirone, 7 anni più giovane di lei, infatti ha sempre preservato la sua privacy evitando gli appostamenti dei paparazzi o foto indiscrete. Il matrimonio sarà la prima occasione in cui verrà rivelato anche il volto del compagno di Pamela, per la quale farà un’eccezione.

Foto da Instagram