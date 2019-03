Luke Perry, in condizioni gravi l’attore di Beverly Hills 90210

Luke Perry versa in condizioni gravi. L’attore di Beverly Hills 90210 è stato soccorso ieri a Los Angeles dal 911 per un ictus e trasportato all’ospedale più vicino. Secondo quanto riferito dal sito di gossip americano TMZ che ha raccolto le dichiarazioni della famiglia e del portavoce di Luke Perry, le condizioni sono gravi ma stazionarie.

Le condizioni di Luke Perry sono peggiorate

“L’ictus che l’ha colpito è stato devastante e adesso – dice il portavoce – si trova in coma. Le fonti collegate a Luke dicono che i medici hanno optato per il coma farmacologico. L’ictus, ripetono tutti, è stato davvero forte. Quando i paramedici sono arrivati a casa sua era ancora cosciente, ma le sue condizioni sono peggiorate subito per questo è stato ricoverato in ospedale. Un membro della famiglia di Luke Perry ci conferma che lui si trova in coma, mentre un suo rappresentante dice che è in uno stato di sedazione profonda”.

Tanti i messaggi di sostegno a Luke Perry. “Amico mio. Ti stringo forte e ti do la mia forza” ha detto Shannen Doherty, l’attrice che in Beverly Hills interpretava Brenda Walsh, fidanzata storica di Dylan. E continua: “Non ho parole per esprimere il dolore che ho nel cuore. Diciamo tutti una preghiera per la sua guarigione”.

Foto da Instagram