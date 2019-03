Nanga Parbat, morti i due alpinisti dispersi: “Le sagome sono Nardi e Ballard”

Gli alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard sono morti sul Nanga Parbat.

Ad annunciarlo su twitter è l’ambasciatore italiano in Pakistan Stefano Pontecorvo. “Con grande dolore informo che le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard sono terminate visto che Alex Txikon e la sua squadra hanno confermato che le sagome viste sul Mummery a circa 5.900 metri sono quelle di Daniele e Tom”.

“Siamo affranti dal dolore; vi comunichiamo che le ricerche di Daniele e Tom sono concluse. Una parte di loro rimarrà per sempre al Nanga Parbat“, scrive lo staff di Nardi sulla sua pagina Facebook. “Il dolore è forte; davanti a fatti oggettivi e, dopo aver fatto tutto il possibile per le ricerche, dobbiamo accettare l’accaduto. Ringraziamo Alex, Ali, Rahmat e tutta la squadra di soccorso, le autorità pakistane e italiane, i giornalisti, gli sponsor, tutti gli amici che hanno dimostrato tanta collaborazione e generosità. La famiglia ricorda Tom come competente e coraggioso amico di Daniele. A lui va il nostro pensiero”.