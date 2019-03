Al termine del secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells, non ci sono più giocatori italiani in tabellone. Dopo le sconfitte rimediate da Berrettini, Cecchinato e Seppi, si è aggiunta anche quella di Fabio Fognini, che ha giocato a tratti troppo male per sembrare vero, arrendendosi in due set al moldavo Radu Albot. Una sconfitta che conferma il pessimo avvio di stagione per il Fogna, chiamato a rialzarsi già a Miami, dove storicamente gioca meglio rispetto al deserto californiano.

Quanto ai big, vincono al debutto Roger Federer e Rafael Nadal, che hanno ragione in due set di Gojowczyk, giustiziere di Seppi, e di Jared Donaldson. Nel torneo femminile, invece, esce di scena Serena Williams, che si è ritirata dopo il primo set contro Garbine Muguruza. Avanzano Simona Halep ed Elina Svitolina.