Ponte Genova, Conte: “Consegneremo l’opera nei tempi previsti”

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, annuncia le prime tappe del tour sui cantieri delle infrastrutture. Il premier parteciperà, alle ore 11, all’inaugurazione dello stabilimento “Fincantieri Infrastructure” a Valeggio sul Mincio (VR). L’evento prevede anche il taglio della prima lamiera destinata alla costruzione del nuovo Ponte di Genova.

“L’immagine di quel ponte non sia simbolo di solo dolore, ma anche della ricostruzione. Oggi saluto gli amici genovesi, composti ma caldi, che mi hanno sempre accolto. Posso dire che non mancheremo alle nostre promesse, consegneremo l’opera nei tempi previsti“. Lo afferma il premier, Giuseppe Conte, durante l’inaugurazione dello stabilimento ‘Fincantieri Infrastructure’ nel veronese. “So che Fincantieri è vera eccellenza italiana, di cui il governo è orgoglioso”.

“Dobbiamo avviare opere nuove – aggiunge il premier – ma che servano veramente al Paese e agli interessi dei cittadini: con Toninelli gireremo cantieri non per photo-opportunities ma per mappare il Paese e verificare le criticità”.

“Oggi sarò a Valeggio sul Mincio (Verona) per l’inaugurazione dello stabilimento ‘Fincantieri Infrastructure’. In questa occasione verrà effettuato il taglio della prima lamiera destinata alla costruzione del nuovo Ponte di Genova – scrive il premier Giuseppe Conte su Facebook -. Oggi annuncerò anche le prime tappe del tour sui cantieri delle infrastrutture che sbloccheremo per far ripartire il Paese“.