Per la premier britannica Theresa May è il giorno del giudizio sulla Brexit. Oggi si vota il destino della Gran Bretagna nella Camera dei Comuni e si respira un’aria di tensione. Da un lato l’Unione europea dice che il “backstop non è una trappola”, dall’altra il Regno Unito lo vede come “una polizza assicurativa” che “non potrà durare all’infinito”, e tira il freno.

Intanto a Strasburgo Theresa May si gioca tutto con il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker, in cerca di un nuovo accordo sulla Brexit, con la promessa di Bruxelles di concedere “modifiche vincolanti” sul backstop.

Brexit al voto alla Camera dei Comuni, è il giorno del giudizio

A partire da oggi, e nel corso dell’intera settimana, si determinerà il modo in cui il Regno Unito uscirà dall’Unione europea. Se nel voto “significativo” sull’accordo di uscita negoziato dalla premier May con l’Ue prevarranno i “sì”, la Brexit si compirà come previsto da tempo il 29 marzo. In caso contrario, tutto si rimetterà in gioco.

Le possibilità vanno da una proroga al divorzio tra Londra e Bruxelles fino, addirittura, ad un nuovo referendum. Saranno gli “aye” e i “no” pronunciati oggi nella Camera dei Comuni a decidere. Se oggi l’accordo verrà bocciato, mercoledì i Comuni si riuniranno nuovamente per decidere sull’opzione ‘no deal’, ovvero se uscire o meno dall’Unione europea senza un accordo.