Barbara D’Urso: “Fabrizio Corona non parlerà dell’Isola”

Barbara D’Urso è instancabile. Dopo la conduzione di Pomeriggio Cinque eccola in tuta da ginnastica a Non è la d’Urso, che partirà stasera su Canale 5. La conduttrice, seduta a terra, racconta: “Fabrizio Corona non parlerà dell’Isola, sogno Maria De Filippi ospite”.

“Durante le interviste, a un certo punto, entreranno in studio delle sfere. Dentro queste sfere ci saranno delle persone che l’ospite non potrà vedere, ma i telespettatori da casa sì. Dentro le sfere ci saranno delle persone che sono in relazione con l’ospite e che chiederanno di intervenire. Il pubblico a casa avrà un ruolo di rilievo grazie al “Live Sentiment”, un meccanismo inedito per esprimere il gradimento sulle storie raccontate attraverso il sito e l’app di Mediaset Play”, anticipa la d’Urso.

I nomi già annunciati: Al Bano con Loredana Lecciso, Heather Parisi con i figli e il fratello di Megan Markle. La d’Urso non vuole però anticipare gli altri ospiti. “Non sappiamo ancora chi saranno gli ospiti della seconda puntata, certo se dovessi sognare direi il nome di Maria De Filippi, magari, mentre più in là è possibile che in studio ci siano anche politici, hanno piacere a fare un passaggio da noi”.

Poi Barbara parla di Fabrizio Corona: “Già da parecchio tempo, in vari modi, Corona ha tentato di chiedermi scusa. Quando è uscito di galera sono accadute delle cose, una poco carina nei confronti di mio figlio, per cui avevo deciso che per me non esisteva più. Mi sono occupata di Corona solo quando c’erano notizie legate strettamente alla cronaca. Lui ultimamente ha deciso di chiedermi scusa e l’ha fatto attraverso il Corriere della Sera. Nel momento in cui si è palesata la richiesta in qualche modo si è deciso che venisse e io ho chiaramente chiesto che mi venissero fatte le stesse scuse in televisione perché in televisione sono stata offesa da lui. Per altro Corona sa perfettamente che non viene qui per essere incensato, sa che nelle sfere ci saranno delle persone che non condividono i suoi stili di vita. Non parlerò dell’Isola perché l’argomento è esaurito, io non c’entro niente. L’azienda ha preso una decisione ben definita”.