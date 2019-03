Torino, si fingevano finanzieri per rapinare abitazioni: 5 arresti

I carabinieri di Torino hanno sgominato una banda di finti finanzieri con l’accusa di rapina e tentata estorsione in concorso. In manette sono finiti quattro uomini e una donna, tutti italiani tra i 37 e i 64 anni. Gli indagati hanno sequestrato in casa una coppia per derubarla di gioielli e denaro e, nelle settimane successive al colpo, hanno minacciato le vittime di farle finire in carcere se non avessero consegnato loro 50mila euro. L’episodio è avvenuto a Grugliasco, nel Torinese, e risale al 26 ottobre scorso.

Torino, sgominata una banda di finti finanzieri

I rapinatori hanno mostrato alle vittime, un imprenditore e sua moglie, dei falsi tesserini delle fiamme gialle. Una volta in casa, hanno immobilizzato la coppia e, simulando una perquisizione, hanno rubato orologi di lusso, cellulari e 260 euro. Nei giorni successivi, hanno contattato le vittime via Facebook e Whatsapp per avere altri soldi. Gli investigatori sospettano che la banda sia responsabile di altre rapine in appartamento avvenute nel Torinese.

I carabinieri sono riusciti a smantellarla grazie alla somiglianza di uno dei rapinatori, Michele Ferraro, con Joe Pesci, noto attore statunitense. Oltre a Ferraro, 64 anni, in manette sono finiti anche Francesca Cortona, 47 anni, Paolo Tuccillo, 45 anni, Angelo Mottin, 53 anni, Alessandro Crapanzano, 37 anni. “Vi conviene pagare o siete rovinati – scriveva quest’ultimo nei messaggi – Non provate a denunciare. A chi pensate che crederanno? A voi o ai militari?”.