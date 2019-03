Una lite furibonda tra una coppia al centro di Firenze. La scorsa notte una donna, durante una discussione con il compagno, lo ha accoltellato ferendolo al cuore. È successo in via della Vigna Nuova. La donna, 31 anni, è stata arrestata per tentato omicidio dai carabinieri.

L’uomo, 40enne, si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Careggi. Secondo quanto emerso, avrebbe riportato lesioni alla parte esterna del muscolo cardiaco, e sebbene grave non sarebbe in pericolo di vita