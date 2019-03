Un uomo di 27 anni è stato arrestato dai vigili a Milano per aver picchiato la compagna per oltre un anno. L’uomo, un pregiudicato di origini senegalesi, è un tossicodipendente e alcolista senza fissa dimora. Le accuse sono di maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della compagna.

La donna, una 34enne italiana anche lei senza fissa dimora, tossicodipendente e alcolista, sarebbe stata picchiata quasi quotidianamente per più di un anno.