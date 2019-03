Il killer Brenton Tarrant aveva pianificato un terzo attacco. L’autore della strage di venerdì scorso nelle due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, è stato arrestato prima che potesse colpire il suo prossimo obiettivo. Lo ha comunicato il capo della polizia, Mike Bush.

Nuova Zelanda, il killer aveva pianificato un terzo attacco

L’attacco di Brenton Tarrant alle due moschee ha provocato la morte di 50 persone. Secondo quanto riferito dalla polizia, il terrorista si stava recando sul luogo del terzo previsto attentato, quando è stato arrestato.

La polizia ritiene di conoscere quale fosse il terzo obiettivo del terrorista di Christchurch, ma dal momento che l’inchiesta sulla strage in Nuova Zelanda è ancora in corso, il capo della polizia Bush ha preferito non fornire ulteriori dettagli.