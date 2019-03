Omicidio Prinzi a Torino, c’è la svolta: fermati due pregiudicati

Svolta improvvisa nelle indagini sull’omicidio di Umberto Prinzi, trovato morto lo scorso 14 dicembre a Moncalieri. Due pregiudicati torinesi sono stati fermati perché sospettati di aver ucciso l’uomo con due colpi di pistola alla nuca.

Prinzi era tornato in libertà da quasi due anni, dopo averne trascorsi 22 in carcere per l’omicidio della fidanzata transessuale Valentina avvenuto nel ’95. Solo nel 2007 fece ritrovare il corpo e ammise il delitto.

Omicida del trans ucciso, due arresti

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Prinzi è stato assassinato a bordo della sua auto ritrovata in un luogo diverso da quello in cui è stato trovato il cadavere. Prinzi era finito in carcere per aver ammazzato Cosimo Andriani, la trans nota col nome di Valentina, uccisa nel 1995.

I due avevano avuto una relazione. Prinzi, durante un litigio, strangolò Valentina e poi nascose il cadavere in un sacco, gettandolo in una scarpata nelle Valli di Lanzo.