Chi è Peng Liyuan: soprano, first lady e icona di stile

Moglie di Xi Jinping dal 1987, ma anche cantante lirica e attrice di teatro. Arrivata in Italia insieme al marito, impegnato al Quirinale, è attesa anche a Palermo, ultima tappa della visita in Italia. Dopo la visita a Palazzo dei Normanni e alla Cappella Palatina, la first lady avrebbe chiesto di poter visitare lo splendore del Teatro Massimo, vero e proprio tempio della lirica, tappa ‘obbligata’ per un soprano.

Chi è Peng Liyuan?

Peng Liyuan non è solo la first lady del presidente cinese. Nata nella provincia dello Shandong 56 anni fa, Peng è entrata a 18 anni nell’Esercito di liberazione popolare grazie alla sua voce da soprano, fino a ricevere il grado di “generale maggiore” salendo alla guida dell’ Accademia delle arti delle forze armate. È una delle prime persone in Cina ad avere ottenuto un diploma di master in musica etnica. Celebri le performance al Gala di Capodanno, il popolarissimo show per aspettare la mezzanotte del nuovo anno lunare, appuntamento tv imperdibile per 700 milioni di spettatori.

I ruoli ufficiali e i riconoscimenti

Molti i ruoli ufficiali: ambasciatrice dell’Oms per la tubercolosi e l’Aids, inviata speciale dell’Unesco per l’avanzamento dell’educazione di ragazze e donne. E volto nuovo di Pechino, simbolo più riuscito del soft power cinese. È considerata la first lady più forte dai tempi di Jiang Qing, moglie di Mao Zedong, così come suo marito è il leader più potente dai tempi del Grande Timoniere. La loro storia d’amore è celebrata come favola di Stato: il China Daily ha dedicato un anno fa uno speciale alla coppia, indicata come “un buon esempio” di matrimonio riuscito per tutto il Paese.

In Cina è “Peng-mania”

Dopo l’elevazione di Xi alla cerchia ristretta del potere, Peng smise di cantare e di comparire in televisione, in attesa del ruolo pubblico che avrebbe ricoperto anni dopo. I predecessori di Xi al vertice dello Stato in genere lasciavano in ombra le consorti: Peng, invece, è apparsa sotto i riflettori fin dalla prima missione fuori dalla Cina del marito, a Mosca, nel marzo 2013, a soli 10 giorni dall’elezione alla presidenza. Le sue prime apparizioni pubbliche come first lady avevano scatenato una “Peng-mania” su Weibo, il piu’ popolare social network cinese, facendone un’icona di stile e di bellezza.

Peng e la vita privata

“Quando rientra, non penso mai che ci sia un leader a casa. Ai miei occhi è solo mio marito. Quando rientro io, non mi vede come una star. Ai suoi occhi sono semplicemente sua moglie”, disse Peng al Zhejiang Evening News.