La parte nascosta di Paris Jackson, figlia del Re del Pop

Chi è realmente Paris Jackson, la figlia del cantante Michael Jackson, oltre i tentati suicidi? Un’infanzia difficile caratterizza i suoi primi anni di vita, dando luogo a depressione e abuso di droghe. Paris ha un fratello, Prince Michael, ai quali hanno fatto da madrina e padrino rispettivamente Elisabeth Taylor e Macaulay Culkin. La madre, Debbie Rowe, è un’infermiera che ai tempi lavorava nello studio dermatologico di Michael. Oggi Debbie combatte contro un cancro e le due donne hanno un rapporto molto stretto. In eredità Paris ha ricevuto più di un milione di dollari e attualmente convive col batterista 26enne dei Street Drum Corps, Michael Snoddy.

Nel 2013, a 15 anni, Paris Jackson, tentò il suicidio tagliandosi le vene e prendendo 20 pillole di Motrin. Non è mai riuscita ad uscire da questa condizione di depressione, infatti, ha tentato nuovamente il suicidio. Portata in ospedale le domande hanno iniziato a fioccare ma la modella non risponde. A quanto pare potrebbe essere dovuto al nuovo docu-film sulla vita del padre Leaving Neverland. Il documentario, tra i più visti di HBO, è andato in onda in Italia tra il 19 e il 20 marzo.