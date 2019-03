Stefano De Martino dichiara: chiederà a Don Matteo di sposarlo

Ormai si sa, Stefano De Martino e la showgirl Belen Rodriguez sono tornati insieme. I due sono stati spesso fotografati abbracciati, ma la vera novità è che Stefano ha raccontato che chiederà a Don Matteo di sposarli.

Il conduttore di programma comico Made in Sud sarebbe pronto a debuttare come attore nella nuova stagione di Don Matteo, la dodicesima e ultima che ha per protagonista il parroco investigatore interpretato da Terence Hill. Lo staff di De Martino e la produzione avrebbero già raggiunto un accordo economico e tra pochi giorni il conduttore e ballerino dovrebbe raggiungere Spoleto dove stanno per iniziare le riprese. Per De Martino questo debutto ha anche un sapore romantico: nella decima edizione di Don Matteo, infatti, era apparsa anche Belén Rodríguez, l’ex moglie con cui De Martino si è recentemente riconciliato: non è escluso che i due chiedano proprio a Don Matteo di benedire, anche se cinematograficamente, le loro nuove nozze.