Apparsa ancora insieme, la coppia parrebbe aver risolto i propri problemi ed essere tornata ai tempi di pace. Si parla di Stefano De Martino e della showgirl Belen Rodriguez, che ricordiamo essere l’ex moglie e madre del loro unico figlio.

Belen e Stefano De Martino insieme? La verità a Made in Sud

Ora che De Martino è il conduttore di Made in Sud, Peppe Iodice, durante il suo sketch, si è rivolto in modo molto diretto a Stefano chiedendogli: “Hai fatto pace o non hai fatto pace con Belen?”, frase che ha suscitato l’approvazione del pubblico che lo ha dimostrato con uno scrosciante applauso. De Martino, però, ha cercato subito di calmare gli animi: “Alla gente non interessano queste cose, sono qua per lo spettacolo” ha risposto stizzito alla provocazione.

