Made in Sud, Stefano De Martino al fianco di Fatima Trotta

Made in Sud torna su Rai 2. Al timone la coppia composta da Stefano De Martino e Fatima Trotta. Lui, ex ballerino, passa in Rai e ritorna nella sua città natale, Napoli, nel ruolo inedito di conduttore. Lei, storica colonna del programma, guiderà durante la diretta De Martino con cui si esibirirà in intermezzi di danza che “non saranno balletti come ad Amici ma nemmeno stacchetti tipo Le iene”, ha assicurato l’ex marito di Belen in un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni.

Made in Sud, Stefano De Martino nuovo conduttore

“Io e lei – ha rivelato De Martino – abbiamo trovato una sintonia naturale fin dalle prove. Lei è fondamentale. È il suo programma”. La Trotta ha assoluta fiducia in lui: “Tre ore di diretta non sono facili da gestire ma vedrete che Stefano spaccherà, ne sono certa. Lui non è solo un ballerino bravissimo. Il mio compito – ha detto – sarà quello di fare gruppo, insieme ai ‘vecchi’ci sono con noi anche comici giovanissimi. Non credo ci sia il rischio di ripetere cose già viste, anche il nostro approccio di conduttori sarà diverso. E poi il pubblico ha ancora fame di Made in Sud”.

Anticipazioni nuova edizione Made in Sud

A partire da lunedì 4 marzo alle 21.20, saranno sette gli appuntamenti con il programma comico che andrà in onda in contemporanea alla fiction di Rai 1 “Il nome della rosa”. Ma il direttore di Rai 2 Carlo Freccero non appare assolutamente preoccupato: “Si tratta di una offerta complementare e vi spiego il perché. Come è noto ne ‘Il nome della rosa’ un gruppo di frati cerca il secondo libro della Poetica di Aristotele sulla risata e la comicità. E noi vi faremo ritrovare su Rai2 proprio la comicità. Da questo show potrebbe nascere una situation comedy”.

Ricco parterre di comici per il grande ritorno di Made in Sud dopo due anni di pausa: Arteteca, Paolo Caiazzo, Ditelo Voi, Gino Fastidio, Simone Schettino, Antonio D’Ausilio, Peppe Iodice, Francesco Paolantoni, Max Cavallari, e ancora Mino Abbacuccio, Mariano Bruno, Enzo e Sal, Laurato e Rosaria Miele, Francesco Albanese. Tra le novità invece ci saranno le partecipazioni straordinarie di Elisabetta Gregoraci e Biagio Izzo.

Nuovo anche il corpo di ballo di otto elementi diretto dal coreografo Fabrizio Mainini. La regia di Made in Sud è affidata a Sergio Colabona. Il programma è di Nando Mormone e Paolo Mariconda, scritto con Francesco Albanese, Gian Luca Belardi, Riccardo Cassini e Ciro Cerruti.

