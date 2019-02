Belen Rodriguez supersexy e senza veli sui social

Nuda tra le lenzuola o sotto la doccia. Si mostra così Belen Rodriguez nel video in bianco e nero di Vincent Peters pubblicato sul suo profilo Instagram. Una nuova Malèna che seduce con lo sguardo e le sensuali forme.

Belen e Stefano di nuovo insieme?

Intanto non si placano i rumors sul ritorno di fiamma con il papà di Santiago, Stefano De Martino che ieri pomeriggio con Mara Venier nello studio di Domenica In ha commentato le immagini che lo ritraggono abbracciato a Belen.

“Per me e Belen è sempre così, non mi sono mai fatto problemi ad abbracciare la mamma di mio figlio. L’unione famigliare ci sarà a prescindere dalle situazioni sentimentali, non può far male a nessuno. Io ci ho lavorato molto per arrivare a questo”. E poi ha precisato: “Penso che l’amore non è mai sprecato“.

A proposito di quanto detto da Alfonso Signorini sulla loro relazione ha poi confessato: “Sono fortunato ad avere un Alfonso Signorini che analizza la mia vita, ma non ha tutti i torti riguardo ciò che dice. Io e Belen ci vogliamo bene”.