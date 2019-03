L’Isola delle Femmine torna in vendita. Questa volta per un milione di euro. Due anni fa la famiglia di aristocratici che la possiede l’isolotto in provincia di Palermo cercò di venderlo ma da allora non c’è riuscita.

Palermo, Isola delle Femmine in vendita per un milione di euro

Tempo di saldi per l’Isola della Femmine, situato a 300 metri dall’omonimo paese sulla costa. Dai 3,5 milioni di euro chiesti nel 2017, oggi questo atollo di terra circondato dalle splendide acque del Mare di Sicilia, viene via a meno della metà.

Sembra che mantenere le spese dell’Isola delle Femmine per la famiglia che ancora la possiede sia diventato impossibile. E di qui la scelta obbligata di vendere.

L’isolotto disabitato ha una forma ovale ed è considerato un paradiso per gli amanti delle immersioni subacquee e dello snorkeling. Gli amanti del benessere non perdono l’appuntamento estivo con le traversate dalla terra ferma all’atollo, per godere del silenzio una volta arrivati.