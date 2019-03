Il piccolo puparo Antonio incanta Xi Jinping: “Sarei felice di invitarti in Cina”

La visita storica del presidente cinese Xi Jinping a Palermo si è conclusa ieri, domenica 24 marzo. Una visita lampo che ha sottolineato reso più saldi i legami tra le due terre, la Sicilia e la Cina. Il tour del leader cinese e della moglie Peng Liyuan nel capoluogo siciliano ha visto una tappa a Palazzo dei Normanni. Qui sono rimasti incantati dall’esibizione del più giovane puparo al mondo, Antonio Tancredi Cadili.

Il piccolo puparo Antonio incanta il leader cinese Xi Jinping: “Sarei felice di invitarti in Cina”

La visita a Palazzo dei Normanni ha incantato talmente tanto Jinping e la moglie da rompere il rigido protocollo che prevedeva un giro soltanto di 37 minuti, diventati poi 61. Ma non è quello del tempo trascorso non è stato il solo protocollo infranto dalla coppia più importante della Cina.

La sorpresa maggiore per Xi Jinping è stata l’esibizione del puparo più giovane del mondo, Antonio Trancredi Cadili, di 8 anni, che, nella Torre Pisana, ha rappresentato un brano dell’Opera dei Pupi: il dialogo tra Orlando e la bellissima Angelica, che era originaria del Catai, la nuova Cina. Come a sottolineare che i rapporti tra la Sicilia e la Cina affondano le radici nei secoli.

Guarda l’intervista al piccolo puparo: Antonio Tancredi Cadili, il più giovane puparo al mondo

Il presidente Jinping e la first lady non hanno resistito e si sono sciolti in un abbraccio al piccolo Antonio. Al termine della rappresentazione, il presidente Micciché ha donato al presidente cinese il pupo rappresentante Angelica.

Grande l’emozione del piccolo puparo, il più giovane al mondo. “Avere dato il benvenuto al presidente della Cina e alla moglie – ha detto Antonio Tancredi Cadili – resterà per sempre nel mio cuore. Ringrazio il presidente Miccichè di avermi dato questa opportunità. Spero un giorno di potere andare in Cina con lo stesso presidente dell’Ars”.

Particolarmente colpito dalla bravura di Antonio, il presidente Xi ha aggiunto che anche in Cina, nella provincia del Fujian, c’è uno spettacolo di pupi e sarei felice di invitarti per fartelo vedere”, ha detto, rivolgendosi al piccolo puparo.