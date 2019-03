Torino, incendio doloso al Convitto Umberto I: lezioni sospese

Indagini in corso a Torino per tentare di risalire alle cause dell’incendio scoppiato ieri al Convitto Umberto I di Torino. Le fiamme, partite da un’aula, sono state domate dai vigili del fuoco e non ci sono intossicati. L’ipotesi, però, è che l’incendio sia doloso.

Incendio al Convitto di Torino, indagini in corso

Lezioni sospese per i bambini della scuola primaria: “Il primo piano, quello che ospita gli studenti delle elementari, non è agibile – spiega la direttrice scolastica, Giulia Gugliemini – Quindi, per i piccoli ho dovuto sospendere le lezioni. Per gli altri, la giornata si svolgerà in maniera regolare”.

A far scattare l’allarme, ieri sera intorno alle 22, il fumo che si è sparso per il corridoio. I ragazzi che dormono al secondo piano, 120 giovani da tutte le parti del mondo, sono stati fatti evacuare.