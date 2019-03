Due sbarchi di migranti nel giro di poche ore a Lampedusa. Ieri è arrivata una barca con 16 migranti a bordo, in nottata ne sono arrivati altri 23. Sembra che entrambe le imbarcazioni siano state messe in mare da una “nave madre”.

Migranti, due sbarchi in poche ore a Lampedusa

In nottata una piccola barca con 23 migranti a bordo, tra cui sette donne e tre bambini, è approdata direttamente nel porto dell’isola. Ieri altri 16 migranti, tra cui un bambino e tre donne, erano approdati con un barchino in vetroresina direttamente nel porto di Lampedusa, proprio davanti alla Guardia costiera. I 23 migranti del secondo sbarco erano arrivati quasi a terra, quando sono stati intercettati.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, le due barche non sarebbero state nelle condizioni di affrontare la traversata dalle coste nordafricane. Per questo motivo si ipotizza la presenza di “navi madri” che lasciano i migranti a bordo di piccole imbarcazioni, nelle immediate vicinanze dell’isola.

“Come si vede il porto è aperto”, aveva commentato ieri il sindaco di Lampedusa Totò Martello.