Marco Maddaloni vince a L’Isola dei famosi, Marina La Rosa battuta alla sfida finale

Marco Maddaloni trionfa all’edizione 2019 de L’Isola dei Famosi. Delusione invece per Marina La Rosa, battuta alla sfida finale. Terzo Luca Vismara, quarta Sarah Altobello e quinto Aaron Nielsen.

Forti emozioni all’ultima puntata del reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Tra le tante sorprese anche una proposta di matrimonio. Il vincitore Marco Maddaloni, infatti, ha chiesto in moglie la fidanzata Romina.

L’ultima puntata de L’Isola dei famosi 2019

I cinque concorrenti rimasti in gara sono rientrati in Italia, dove li ha accolti una luccicante Alessia Marcuzzi, in un abito dorato. A contendersi il posto al primo televoto sono i due in nomination: Sarah e Aaron. Sono molte le critiche sul comportamento di Sarah nell’ultima settimana. Secondo i naufraghi, infatti, il suo atteggiamento è troppo studiato e poco naturale. Dopo un piccolo battibecco in studio tra Sarah e Marina, arriva il verdetto. Il naufrago eliminato è Aaron e Sarah così prosegue la sua corsa verso la vittoria finale.

Per i “superstiti” ci sono le emozioni date dal video che riassume la loro avventura sull’Isola. E non solo. Alessia Marcuzzi accoglie Soleil Sorge, l’ultima eliminata su Cayo Paloma. Soleil nel riassunto della sua esperienza all’Isola racconta di aver vissuto momenti indimenticabili. Nonostante Luca e Marina fossero stati felici della sua eliminazione. In studio infatti non sono mancate le frecciatine.

È toccato poi a Riccardo Fogli. Dopo il momento dedicato al naufrago più discusso, si è passati alla prova immunità. I quattro naufraghi, a bordo di canoe a pedali, hanno recuperato delle chiavi da delle isole nel laghetto per poi arrivare a un forziere con i pezzi di un puzzle da comporre. Il primo a finire la prova è Luca. Avendo vinto è immune e manda Sarah e Marco a un televoto lampo, nel quale viene eliminata Sarah. Ad attenderla in studio una sorpresa: Alessia la porta dietro un bancone, dove Sarah incontra tutta la sua famiglia.

Al penultimo televoto il pubblico ha scelto Marina. Luca, quindi, si è aggiudicato il terzo posto. Le emozioni in studio non sono finite. Luca ha rivisto tutti i momenti della sua Isola tra alti e bassi. Marina si è aperta in uno sfogo nel quale ha detto che è stato difficile convivere per anni con l’etichetta di “gatta morta”.

C’è stato anche un piccolo momento piccante. Durante un rapido gioco della verità, alla domanda “rivela un segreto di uno dei naufraghi”, Marina ha raccontato che Paolo Brosio stava spesso nudo sull’Isola, rivelando doti fuori dal comune.

Il momento del verdetto finale non ha tardato ad arrivate. Chiuso il televoto è arrivata la busta con il nome del vincitore. A trionfare nell’edizione 2019 de L’Isola dei Famosi è stato Marco Maddaloni.