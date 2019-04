Game of Thrones 8, la premiere: gli attori sul red carpet

Il Trono è stato portato nella Grande Mela martedì 2 aprile. L’installazione è alta 35 piedi (circa 10 metri e 66 centimetri) ed è stata trasportata su due camion divisa in pezzi. Il Trono allestito davanti al Rockefeller Center di New York rimarrà in posizione fino a mercoledì e poi verrà smantellato. Non è stato però l’unico pezzo di Game of Thrones ad animare le strade di New York, perché un altro piccolo trono è stato avvistato a Fort Totten Park nel Queens.