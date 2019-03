Game of Thrones: The Last Watch, HBO annuncia il documentario

Cresce l’attesa per il gran finale di Game of Thrones, la più nota serie tv degli ultimi tempi.

Game of Thrones: The Last Watch

HBO, la casa di produzione della serie, ha commissionato un docu-film di due ore intitolato Game of Thrones: The Last Watch. Il documentario, girato dal regista britannico Jeanie Finlay adrà in onda il 26 maggio, una settimana dopo il finale, ma ancora non è chiaro se verrà trasmesso anche in Italia.

Game of Thrones: The Last Watch mostrerà il dietro le quinte ed i segreti dell’ottava ed ultima stagione de Il Trono di Spade. Sarà composta da sei episodi, per una durata complessiva di 432 minuti, con un ultimo episodio della durata di circa 90 minuti.

Questo quanto comunicato da HBO: “Il documentario scava nel fango e nel fango per rivelare le lacrime ed i trionfi vissuti per cercare di far rivivere il mondo fantastico di Westeros. Negli studi, o nelle terre dell’Irlanda del Nord. Molto più di un ‘making of’. Questa è una storia divertente e straziante, raccontata con arguzia ed intimità sui piaceri agrodolci di ciò che significa creare un mondo. Poi dovremo dirgli addio.”

L’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade

Vi ricordiamo che la première dell’ottava stagione de Il Trono di Spade andrà in onda il 14 aprile su HBO. In Italia la prima puntata verrà trasmessa su Sky Atlantic in contemporanea con gli USA nella notte fra il 14 e il 15 aprile.

Nell’ultima e attesissima stagione di Game of Thrones tra i tanti personaggi torneranno sicuramente Daenerys (Emilia Clarke), Jon Snow (Kit Harington), Tyrion (Peter Dinklage), Cersei (Lena Headey), Jaimie Lannister (Nikolaj Coster-Waldau), Sansa (Sophie Turner), Arya (Maisie Williams) e Bran (Isaac Hempstead-Wright).